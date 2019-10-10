Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

Минюст РФ причислил «Фонд борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального к иностранным агентам. Деньги в бюджет ФБК перечислялись из США и Испании.

Средства на баланс ФБК поступали от компании из США Star-Doors.Com LLC и испанской организации ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS. И.о. директора департамента Минюста по делам некоммерческих организаций Владимир Титов пояснил, что лишь в 2019 году ФБК получил от указанных компаний порядка 140 тысяч рублей. Хоть деньги в рамках «поддержки» Навального не столь большие, однако они являются основанием для получения ФБК статуса иностранного агента.

До появления данной информации крайне занимательно было наблюдать за действиями и риторикой главных лиц ФБК. Речь идет об Алексее Навальном, юристе Любови Соболь и директоре организации Иване Жданове. Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» уверил, что не получал от западных структур «ни копейки», а все деньги организации – это пожертвования россиян. Примечательно, что сообщение об отсутствии финансирования Западом Навальный сделал во время нахождения на Форуме Бориса Немцова в Польше. Этот форум, как и фонд Немцова финансируется беглым олигархом Михаилом Ходорковским и западными структурами.

«Теневой» доход Алексея Навального и ФБК

Попытка Навального и сотрудников ФБК обелить себя, уверяя в отсутствии западного финансирования, можно описать поговоркой «на воре и шапка горит». Ведь в результате журналистских расследований организация Навального уже фигурировала в качестве компании, которая получает средства от зарубежных деятелей и компаний. Схему получения денег от олигарха Ходорковского, который проживает сейчас в Лондоне, ранее описывал журналист Олег Лурье.

Проведенное расследование подтвердило, что Навальный получал довольно солидные средства через своих ближайших помощников. Созданные в Чехии компании Ходорковского MTÜ Free Access HR и Free Acess one переводили деньги ФБК через доверенное лицо Ходорковского Наталью Шачкову, а также немецкого гражданина Франка Герхарда Ридера, который входил в состав указанных компаний олигарха. Так именно через MTÜ Free Access HR получала за некие «услуги» немалые деньги.

Также Лурье выяснил, что руководитель ФБК Леонид Волков в 2015 году заключил с компанией MTÜ Free Access HR договор на проведение двух «исследований». За каждое Волков получил по 30 тысяч долларов. Очевидно, что никаких исследований ФБК не проводил, а попросту получил от олигарха тысячи долларов. Средства, полученные подобным образом, составляют, видимо, солидную долю доходов ФБК. Ведь Навальный уже давно не стесняется тратить миллионы на проведение отпусков в шикарных городах и странах. К примеру, в Испании, откуда в 2019 году по занимательному стечению обстоятельств в ФБК поступали денежные транши.

Не стоит забывать и про отмывание средств ФБК Навального через олигарха Михаила Фридмана. Об их связи еще в 2013 году рассказывал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, назвав Навального «олигархическим проектом» толстосумов из «Альфа-групп». Основатель ФБК до сих пор предпочитает отмывать средства через структуру Фридмана, поэтому олигарх ни разу не становился объектом расследований «Фонда борьбы с коррупцией».

«Грязные» миллионы на биткоин-кошельках

Волков замешан не только в схеме с получением средств от Ходорковского. В декабре 2018 года хакерская группа Anonymous провела расследование о способах получения ФБК денежных средств. Оказалось, что не только «пожертвования» от россиян составляют бюджет якобы антикоррупционной организации. Специалисты выяснили, что сотрудники ФБК самостоятельно делали многомиллионные «пожертвования», которые потом благополучно отмывались за счет биткоин-кошельков.

Разобраться в действующей схеме ФБК помог Минюст, который сообщил, что в период с декабря 2016 года по октябрь 2017 года на карту Публичного акционерного общества «Сбербанк» и лицевые счета Волкова Л.М. поступили денежные средства в размере 124 120 000 рублей для поддержки кампании. Волковым Л.М. в адрес фонда перечислены денежные средства в размере 47 525 454 рубля в качестве добровольных пожертвований», — сообщает министерство. Другими словами, «комиссия» Волкова в рамках получения «пожертвований» составила 76 миллионов.

Западные средства поступали в ФБК и напрямую, но через «серые схемы» с использованием третьих лиц. Одним из таковых стал скандально известный миллиардер, экс-глава «Евросети» Евгений Чичваркин. В сентябре он открыто сообщил, что перечисляет 100 тысяч рублей на счета ФБК. При этом Чичваркин уже долгое время проживает в Великобритании. Стоит отметить, что по такой схеме финансирования осуществлялась и поддержка кампании Навального в 2017 году, когда Чичваркин собирал деньги для ФБК. Другими словами, «теневая схема» с использованием проживающих за рубежом россиян для передачи западных средств неоднократно была «обкатана» Навальным.

Очевидно, что «теневой» заработок ФБК Навального и получение средств через Ходорковского и западные структуры явно имеет все признаки западного финансирования. Поэтому получение «Фондом борьбы с коррупцией» статуса иностранного агента абсолютно неслучайно. Причем Минюсту следует провести тщательное расследование, чтобы вскрыть все связи ФБК с западными структурами и способы получения средств.