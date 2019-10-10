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16:52   10 Октября 2019
Весь мир

Лимонов назвал Хандке похожим на лауреата Нобелевской премии

Лимонов назвал Хандке похожим на лауреата Нобелевской премии

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов призвал не судить о литературных произведениях по Нобелевской премии, которую ежегодно получают литреаторы. Об этом Лимонов рассказал «Политике Сегодня».

«К премиям я отношусь отрицательно. Считаю, что они всегда даются какими-то определенными кланами и судить о литературе по нобелевским премиям никому не советую», — отметил Лимонов.

Лимонов призвал не судить о литературных произведениях и писателях по Нобелевской премии

В этом году престижной награды были удостоены два литератора: польская поэтесса Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.

«Я эту польскую поэтессу знать не знаю, а Хандке знаю: читал о нем в журналах. Думаю, что он хотя бы похож на нобелевских лауреатов. Наверное, так и должно быть», — добавил публицист.

Напомним, что вчера «Нобелевку» в области химии за 2019 год присудили Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литийионных аккумуляторов.

Лауреатов Нобелевской премии наградят 10 декабря в Стокгольме, в день смерти Альфреда Нобеля, который скончался в 1896 году. Каждый обладатель премии получит более 900 тысяч долларов.

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Автор: Елизавета Антонова
#лимонов #общество #литература #нобелевская премия

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