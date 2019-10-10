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16:28   10 Октября 2019
Россия

Путин проведет переговоры с президентом Туркменистана до саммита СНГ в Ашхабаде

Путин проведет переговоры с президентом Туркменистана до саммита СНГ в Ашхабаде

Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым до начала саммита стран-участниц СНГ в Ашхабаде. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова. 

«До начала саммита состоится двусторонняя встреча нашего президента с президентом Туркменистана Бердымухамедовым», — сказал он.

Ушаков заявил, что во время встречи лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов регионального характера. 

При этом помощник президента РФ подчеркнул, что сотрудничество между странами в области экономики расширяется. 

«В январе-июле этого года товарооборот увеличился на 62,2 процента, до 284,1 миллиона долларов. При этом российский экспорт вырос на 80,7 процента, до 197,2 миллиона долларов, импорт — на 31,7 процента, до 86,9 миллиона долларов», — указал он.

По словам Ушакова, от российской стороны в Ашхабад полетит министр иностранных дел МИД РФ Сергей Лавров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, зампредседателя правительства России Константин Чуйченко, а также глава минэкономиразвития Максим Орешкин. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #туркменистан

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