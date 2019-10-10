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 Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией

Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией
16:22   10 Октября 2019
Весь мир

Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией

Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией

Житель Сирии рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о дружбе с Россией. По словам жителя сирийского города Ибта провинции Даръа, сейчас у них в городе есть электричество и вода, в ближайшее время планируют расширить канализацию.

Сириец поблагодарил Россию и русский народ за то, что сделали для страны и поддержали тогда, когда местным жителям была нужна помощь. Также местный житель сказал спасибо за гуманитарную помощь для сирийцев, для которых это стало большой поддержкой.

«Спасибо России и русскому народу за все, что они сделали. Россия — наш настоящий друг, ВКС РФ поддерживали наши войска, когда они нуждались в помощи», — говорит житель провинции Даръа.

Провинцию Даръа в Сирии полностью освободили от террористов летом 2018 года. Правительственные войска САР взяли регион под контроль при поддержке авиации России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #политика #даръа #весь мир

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