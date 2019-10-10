Школу актерского мастерства Бочкаревой закрыли после скандала с наркотиками

Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с актрисой Натальей Бочкаревой спустя месяц после начала существования проекта: такое решение было принято после того, как полиция обнаружила у актрисы кокаин.

Ректор института Олег Слоботчиков заявил в интервью телеканалу «360», что образовательное заведение не заключало с актрисой договора аренды.

«С Натальей Владимировной у нас был договор, что она ведет социальный проект с нашими институтами. <..> И вот ее пригласили, в том числе, вернее, она пришла с инициативой, что она будет проводить занятия театральной студии с нашими студентами бесплатно, а за это мы ей даем возможность проводить занятия с еще несколькими группами детей. То есть она работала у нас», — рассказал ректор.

Слоботчиков отметил, что ситуация, в которую попала Бочкарева, противоречит институтским установкам — по этой причине студию пришлось закрыть. Ректор подчеркнул, что в учебном заведении не пьют и не курят, а наркотики «просто исключены». Он рассказал, что попросил Бочкареву прекратить отношения с институтом «в соответствии с законодательством», а театральная студия будет закрыта до того момента, пока не будет найден другой руководитель проекта.

Напомним, в конце сентября в Сети появилась видеозапись задержания женщины, похожей на актрису Наталью Бочкареву, где она говорит сотрудникам ДПС, что у нее при себе имеется наркотик кокаин. Полицейские изъяли у артистки 0,69 граммов порошкообразного вещества. При этом женщина в оперативной съемке называет себя Бочкаревой Натальей Владимировной, но после информации о своем задержании в СМИ актриса начала отрицать все обвинения и утверждать, что ролик был смонтирован, хотя в правоохранительных органах неоднократно подтверждали журналистам задержание Бочкаревой.