Чем выгодна турецкая операция «Источник мира» для России

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган отдал приказ о вторжении в северную Сирию. Перед этим он провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом и добился вывода из зоны предполагаемых боев американских контингентов.

А буквально за несколько часов до сигнала атаки было получено и «благословление» из России, которая в целом «с пониманием» отнеслась к турецкой «инициативе», с оговоркой, что это никоим образом не должно сказаться на мирном урегулировании и сирийском суверенитете.

А раз две ведущие мировые державы-участницы дали свое добро, то сирийский Курдистан был приговорен.

Там, где бессильны политики, в дело вступают солдаты

Москва и Дамаск на протяжении двух лет уговаривали лидеров сирийского Курдистана (Рожавы) сесть за стол переговоров и найти общую формулу устройства будущей Сирии. Но курды, рассчитывая на поддержку США, отвергали все их разумные предложения. В их понимании сегодня в Сирии идет «национально-освободительная война курдского народа», целью которой является создание курдской государственности.

И их нисколько не беспокоило то, что это не только противоречило желанию соседей, но и полностью зависело от доброй воли Вашингтона, которая, как показываем многолетняя история американской дипломатии, весьма и весьма изменчива.

Первый раз американцы кинули курдов в октябре 2017-го, когда тем практически без серьезных боев, пришлось сдать крупный город Киркук в Ираке и еще значительную часть занятых ими ранее территорий. Затем операция в анклаве Африн, на которую Турция пошла только потому, что она получила заверения США в их полном нейтралитете.

Теперь же Анкара действует более открыто и напористо, ставя американцам публичный ультиматум и … получая от них желаемое. И потому, когда американские и турецкие политики так и не смогли договориться, в дело без боязни наказания и ответного удара Вашингтона, вступили турецкие солдаты.

Без шансов на победу

Турецкий Генштаб отлично понимает, что после сдачи курдов американцами, у тех нет никаких шансов устоять. Авиация, танки и тяжелая артиллерия, а также сила регулярной армии, у которой на подхвате в качестве пушечного мяса есть несколько десятков тысяч местных «оппозиционеров» рано или поздно сделают свое дело.

Единственный пока неясный момент, рискнут ли турецкие военные перейти 30-километровую черту зоны безопасности, чего так сильно боятся американцы. А соблазн у турок очень велик. Дело в том, что такое решение раз и надолго решает для Анкары курдский вопрос и снимает угрозу возникновения Рожавы. При этом американский президент уже сказал, что в случае перехода ВС Турции этой самой красной черты, единственное что грозит Анкаре, это экономическое давление со стороны США, которое и так сегодня оказывается на Турцию почти в полной мере. А потому Эрдоган может и рискнуть, тем более, что тем самым он сделает очень большую услугу своим российским союзникам, которую те наверняка оценят.

Москве сегодня очень выгодно такое давление на курдов, которое уже в очень скором времени (максимум до ноября 2020 года) приведет к окончанию сирийской войны. Ведь очевидно, что позже любое американское правительство будет заинтересовано в сохранении нынешнего статус-кво и вопрос мирного урегулирования в регионе может затянуться на неопределенное время. А значит, нужно спешить. И даже рисковать.

И это может привести турецкую армию гораздо южнее зоны безопасности. Разве что, курды запросят мира раньше. Тем более, что первые наметки подобного сценария прозвучали еще до того, как первые бомбы и снаряди «источника мира» упали на курдские позиции.

Как делается большая политика

8 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в Багдаде встретился с лидером иракской курдской автономии Масудом Барзани. Иракский курд попросил российского дипломата заступиться за своих сирийских собратьев и не дать их на растерзания «заклятых врагов курдского народа».

Позиции Москвы на Ближнем Востоке сегодня, как никогда сильны. Она постепенно выдавливает из региона американское влияние и очень хорошо использует фактор внутренних американских противоречий. Трамп, вместо консолидированной с демократами позиции, просит у России помощи и готов ради победы в ноябре 2020 года жертвовать внешнеполитическими интересами своей страны. И тем самым подписывает ей приговор, как мировому лидеру.

При этом, кровь за российские интересы будут проливать турецкие солдаты, которые в свою очередь будут сливать по обе стороны фронта тысячи «бойцов» так называемой сирийской «оппозиции». А по итогу основные «плюшки» получит Москва и подшефный ей Дамаск. Вот это я и называю мастер-класс по геополитике, который сегодня мы видим в исполнении российской дипломатии.

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