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16:09   10 Октября 2019
Сирия

Чем выгодна турецкая операция «Источник мира» для России

Чем выгодна турецкая операция «Источник мира» для России

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган отдал приказ о вторжении в северную Сирию. Перед этим он провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом и добился вывода из зоны предполагаемых боев американских контингентов.

А буквально за несколько часов до сигнала атаки было получено и «благословление» из России, которая в целом «с пониманием» отнеслась к турецкой «инициативе», с оговоркой, что это никоим образом не должно сказаться на мирном урегулировании и сирийском суверенитете.

А раз две ведущие мировые державы-участницы дали свое добро, то сирийский Курдистан был приговорен.

Там, где бессильны политики, в дело вступают солдаты

Москва и Дамаск на протяжении двух лет уговаривали лидеров сирийского Курдистана (Рожавы) сесть за стол переговоров и найти общую формулу устройства будущей Сирии. Но курды, рассчитывая на поддержку США, отвергали все их разумные предложения. В их понимании сегодня в Сирии идет «национально-освободительная война курдского народа», целью которой является создание курдской государственности.

И их нисколько не беспокоило то, что это не только противоречило желанию соседей, но и полностью зависело от доброй воли Вашингтона, которая, как показываем многолетняя история американской дипломатии, весьма и весьма изменчива.

Чем выгодна турецкая операция «Источник мира» для России

Первый раз американцы кинули курдов в октябре 2017-го, когда тем практически без серьезных боев, пришлось сдать крупный город Киркук в Ираке и еще значительную часть занятых ими ранее территорий. Затем операция в анклаве Африн, на которую Турция пошла только потому, что она получила заверения США в их полном нейтралитете.

Теперь же Анкара действует более открыто и напористо, ставя американцам публичный ультиматум и … получая от них желаемое. И потому, когда американские и турецкие политики так и не смогли договориться, в дело без боязни наказания и ответного удара Вашингтона, вступили турецкие солдаты.

Без шансов на победу

Турецкий Генштаб отлично понимает, что после сдачи курдов американцами, у тех нет никаких шансов устоять. Авиация, танки и тяжелая артиллерия, а также сила регулярной армии, у которой на подхвате в качестве пушечного мяса есть несколько десятков тысяч местных «оппозиционеров» рано или поздно сделают свое дело.

Чем выгодна турецкая операция «Источник мира» для России

Единственный пока неясный момент, рискнут ли турецкие военные перейти 30-километровую черту зоны безопасности, чего так сильно боятся американцы. А соблазн у турок очень велик. Дело в том, что такое решение раз и надолго решает для Анкары курдский вопрос и снимает угрозу возникновения Рожавы. При этом американский президент уже сказал, что в случае перехода ВС Турции этой самой красной черты, единственное что грозит Анкаре, это экономическое давление со стороны США, которое и так сегодня оказывается на Турцию почти в полной мере. А потому Эрдоган может и рискнуть, тем более, что тем самым он сделает очень большую услугу своим российским союзникам, которую те наверняка оценят.

Москве сегодня очень выгодно такое давление на курдов, которое уже в очень скором времени (максимум до ноября 2020 года) приведет к окончанию сирийской войны. Ведь очевидно, что позже любое американское правительство будет заинтересовано в сохранении нынешнего статус-кво и вопрос мирного урегулирования в регионе может затянуться на неопределенное время. А значит, нужно спешить. И даже рисковать.

И это может привести турецкую армию гораздо южнее зоны безопасности. Разве что, курды запросят мира раньше. Тем более, что первые наметки подобного сценария прозвучали еще до того, как первые бомбы и снаряди «источника мира» упали на курдские позиции.

Чем выгодна турецкая операция «Источник мира» для России

Как делается большая политика

8 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в Багдаде встретился с лидером иракской курдской автономии Масудом Барзани. Иракский курд попросил российского дипломата заступиться за своих сирийских собратьев и не дать их на растерзания «заклятых врагов курдского народа».

Позиции Москвы на Ближнем Востоке сегодня, как никогда сильны. Она постепенно выдавливает из региона американское влияние и очень хорошо использует фактор внутренних американских противоречий. Трамп, вместо консолидированной с демократами позиции, просит у России помощи и готов ради победы в ноябре 2020 года жертвовать внешнеполитическими интересами своей страны. И тем самым подписывает ей приговор, как мировому лидеру.

При этом, кровь за российские интересы будут проливать турецкие солдаты, которые в свою очередь будут сливать по обе стороны фронта тысячи «бойцов» так называемой сирийской «оппозиции». А по итогу основные «плюшки» получит Москва и подшефный ей Дамаск. Вот это я и называю мастер-класс по геополитике, который сегодня мы видим в исполнении российской дипломатии.

мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции

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Автор: Юрий Подоляка
#россия #сша #сирия #турция #курды #источник мира

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