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15:54   10 Октября 2019
Россия

ЯНАО возглавил список регионов, где пенсионеры страдают психическими расстройствами

ЯНАО возглавил список регионов, где пенсионеры страдают психическими расстройствами

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил список регионов, где пенсионеры страдают психическими расстройствами. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование российского министерства здравоохранения.

Так, в ЯНАО более шести тысяч пенсионеров на 100 тысяч населения страдают психическими заболеваниями. На втором месте в списке регионов — Орловская область, где на сто тысяч пенсионеров приходится более 5758 пожилых людей с аналогичными болезнями. Третью строчку занимает республика Марий Эл, там этот показатель достигает отметки в 5753 пенсионера.

Меньше всего психическими расстройствами страдают жители Чечни, Ингушетии и Псковской области. Эти данные также касаются пожилых людей.

В целом, по данным Минздрава РФ, в стране на 14 процентов сократилось количество пожилых людей с расстройствами психики.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #янао #общество #минздрав #психические расстройства

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