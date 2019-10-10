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16:14   10 Октября 2019
Россия

Проекты РФ и Египта станут проводниками к сотрудничеству Москвы со всей Африкой

Проекты РФ и Египта станут проводниками к сотрудничеству Москвы со всей Африкой

Организованная при поддержке РФ «Большая промышленная неделя», определившая огромные перспективы сотрудничества Москвы и Африки, завершилась в Каире. «Экономика сегодня» в четверг, 10 октября, перечисляет самые значимые проекты, которые станут примером другим странам Африки и вдохновят их на сотрудничество с Россией.

Базой для старта СМИ называет панафриканский экономический проект, который Москва развернула в Египте. Он предполагает доставку российской продукции в страны Африки. Для осуществления задуманного в Порт-Саиде строится российская промышленная зона, которая откроется в 2021–2022 годах. 

Отмечается, что РФ намерена построить более 500 промышленных объектов на территории, предоставленных Каиром. Объекты будут располагаться в логистически удобной зоне в формате «города-сада». Еще на стадии концепции российские резиденты начали выстраиваться в очередь. Среди них есть компании, специализирующиеся в разных сферах — от автомобилестроения до сельского хозяйства. 

Проекты РФ и Египта станут проводниками к сотрудничеству Москвы со всей Африкой

Проект РФ по строительству в Египте АЭС сделает государство единственным регионом в Африке, располагающим последними реакторами поколения 3+. Благодаря четырем энергоблокам АЭС по 1,2 мегаватт будет гарантировано решена проблема энергоснабжения страны на десятки лет вперед. 

Еще одна российская компания — «Росатом» строит ядерный объект «под ключ», который гарантирует долгосрочное сотрудничество Москвы и Каира. За счет появления в Египте российской энергетики может появиться масса других проектов. Так, гидроагрегаты Асуанской ГЭС давно нуждаются в модернизации. Компетенция РФ подходит для такой задачи. 

Такое тесное сотрудничество России и Египта может подтолкнуть многие африканские страны к сближению РФ на торгово-экономическом, политическом, культурном и образовательном уровнях. 

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #египет #африка #общество #весь мир

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