Путин положительно оценил результаты снижения употребления алкоголя в РФ

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

 Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию

Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию
Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

 Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу

Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу
Лимонов назвал Хандке похожим на нобелевского лауреата

Лимонов назвал Хандке похожим на нобелевского лауреата

 Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией

Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией
Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

 Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию

Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию
Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

 Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу

Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу
Лимонов назвал Хандке похожим на нобелевского лауреата

Лимонов назвал Хандке похожим на нобелевского лауреата

 Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией

Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией
15:35   10 Октября 2019
Россия

Путин положительно оценил результаты снижения употребления алкоголя в РФ

Путин положительно оценил результаты снижения употребления алкоголя в РФ

Глава государства Владимир Путин положительно оценил результаты снижения употребления алкоголя в России. Ранее Всемирная организация здравоохранения в своем исследовании доложила, что в стране увеличилась продолжительность жизни благодаря контролю за спиртным, введенному с 2003 года.

На открытии форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде Владимир Путин отметил, что россияне стали меньше пить и больше заниматься спортом. Он подчеркнул, что это стало результатом того, что в стране увеличился показатель продолжительности жизни.

В исследовании ВОЗ, опубликованном на минувшей неделе, говорится, что мужская и женская смертность в России сократилась на 39 и 36 процентов соответственно.  В сентябре эксперты опубликовали список самых популярных алкогольных напитков в России, на первом месте оказалось пиво.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...