Путин положительно оценил результаты снижения употребления алкоголя в РФ

Глава государства Владимир Путин положительно оценил результаты снижения употребления алкоголя в России. Ранее Всемирная организация здравоохранения в своем исследовании доложила, что в стране увеличилась продолжительность жизни благодаря контролю за спиртным, введенному с 2003 года.

На открытии форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде Владимир Путин отметил, что россияне стали меньше пить и больше заниматься спортом. Он подчеркнул, что это стало результатом того, что в стране увеличился показатель продолжительности жизни.

В исследовании ВОЗ, опубликованном на минувшей неделе, говорится, что мужская и женская смертность в России сократилась на 39 и 36 процентов соответственно. В сентябре эксперты опубликовали список самых популярных алкогольных напитков в России, на первом месте оказалось пиво.