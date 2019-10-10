Глава Ливана предупредил об опасных последствиях операции Турции в САР

Военная операция Турции против курдов на севере Сирии может повлечь за собой опасные последствия для единства страны и негативно сказаться на антитеррористических операциях в республике, заявил президент Ливана Мишель Аун.

Об этом ливанский глава заявил на встрече с помощником генсекретаря ООН по политическим делам Роз Мари Де Карло во дворце в Баабде.

«Президент Аун обратил внимание советника ООН на то, что последние события, которые происходят на сирийско-турецкой границе, могут иметь опасные последствия для хода войны в Сирии, и Ливан следит за развитием в надежде, что посягательств на единство Сирии и реалий, связанных с беженцами, не будет», — заявила пресс-служба президента Ливана, цитируют РИА Новости.

Напомним, 6 августа президент Турции Тайип Эрдоган заявил о начале новой стадии «борьбы против террористов» на севере Сирии. Спустя два месяца, вечером 9 октября, ВС Турции начали операцию «Источник мира» против курдской «Рабочей партии Курдистана», требующей автономии в составе Турции.

Эрдоган заявил, что основная цель атаки — освобождение приграничной территории на северо-востоке САР для выселения туда сирийских беженцев. После обстрела Турцией городов Телль-Абъяд, Рас-аль-Айн и деревни аль-Маджрафа курдские «Силы демократической Сирии» подожгли несколько нефтяных месторождений в сирийской провинции Хасака.