Глава Ливана предупредил об опасных последствиях операции Турции в САР

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

 Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию

Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию
Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

 Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу

Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу
Лимонов назвал Хандке похожим на нобелевского лауреата

Лимонов назвал Хандке похожим на нобелевского лауреата

 Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией

Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией
Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

 Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию

Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию
Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

 Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу

Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу
Лимонов назвал Хандке похожим на нобелевского лауреата

Лимонов назвал Хандке похожим на нобелевского лауреата

 Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией

Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией
15:50   10 Октября 2019
Весь мир

Глава Ливана предупредил об опасных последствиях операции Турции в САР

Глава Ливана предупредил об опасных последствиях операции Турции в САР

Военная операция Турции против курдов на севере Сирии может повлечь за собой опасные последствия для единства страны и негативно сказаться на антитеррористических операциях в республике, заявил президент Ливана Мишель Аун.

Об этом ливанский глава заявил на встрече с помощником генсекретаря ООН по политическим делам Роз Мари Де Карло во дворце в Баабде.

«Президент Аун обратил внимание советника ООН на то, что последние события, которые происходят на сирийско-турецкой границе, могут иметь опасные последствия для хода войны в Сирии, и Ливан следит за развитием в надежде, что посягательств на единство Сирии и реалий, связанных с беженцами, не будет», — заявила пресс-служба президента Ливана, цитируют РИА Новости.

Глава Ливана предупредил об опасных последствиях операции Турции в САР

Напомним, 6 августа президент Турции Тайип Эрдоган заявил о начале новой стадии «борьбы против террористов» на севере Сирии. Спустя два месяца, вечером 9 октября, ВС Турции начали операцию «Источник мира» против курдской «Рабочей партии Курдистана», требующей автономии в составе Турции.

Эрдоган заявил, что основная цель атаки — освобождение приграничной территории на северо-востоке САР для выселения туда сирийских беженцев. После обстрела Турцией городов Телль-Абъяд, Рас-аль-Айн и деревни аль-Маджрафа курдские «Силы демократической Сирии» подожгли несколько нефтяных месторождений в сирийской провинции Хасака.

Глава Ливана предупредил об опасных последствиях операции Турции в САР

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #турция #курды #политика #общество #весь мир #ливан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...