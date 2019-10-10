Министра здравоохранения Новгородской области ищут через Superjob

Supergob разместил вакансию министра здравоохранения Новгородской области. Об этом 10 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу портала.

«На сайте по поиску высокооплачиваемой работы Superjob появилась вакансия министра здравоохранения Новгородской области с зарплатой от 44 до 160 тысяч рублей», — передает агентство слова представителя пресс-службы.

Как следует из условий вакансии, на должность приглашаются амбициозные и целеустремленные кандидаты, которым предлагается участвовать в открытом конкурсе. Кандидаты должны подходить по ряду требований, а именно иметь российское гражданство, высшее образование и опыт руководящей работы от двух лет.

По информации агентства, такую заявку подало Министерство государственного управления Новгородской области. Тем, кто желает побороться за должность, следует подать документы до 21 октября, заявили в пресс-службе портала для поиска работы.