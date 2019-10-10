Министра здравоохранения Новгородской области ищут через Superjob

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

 Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию

Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию
Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

 Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу

Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу
Лимонов назвал Хандке похожим на нобелевского лауреата

Лимонов назвал Хандке похожим на нобелевского лауреата

 Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией

Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией
Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

Минюст учел не все «теневые схемы» западного финансирования, назначив ФБК иноагентом

 Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию

Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию
Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

 Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу

Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу
Лимонов назвал Хандке похожим на нобелевского лауреата

Лимонов назвал Хандке похожим на нобелевского лауреата

 Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией

Житель Сирии рассказал корреспонденту ФАН о дружбе с Россией
15:34   10 Октября 2019
Россия

Министра здравоохранения Новгородской области ищут через Superjob

Министра здравоохранения Новгородской области ищут через Superjob

Supergob разместил вакансию министра здравоохранения Новгородской области. Об этом 10 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу портала. 

«На сайте по поиску высокооплачиваемой работы Superjob появилась вакансия министра здравоохранения Новгородской области с зарплатой от 44 до 160 тысяч рублей», — передает агентство слова представителя пресс-службы. 

Как следует из условий вакансии, на должность приглашаются амбициозные и целеустремленные кандидаты, которым предлагается участвовать в открытом конкурсе. Кандидаты должны подходить по ряду требований, а именно иметь российское гражданство, высшее образование и опыт руководящей работы от двух лет. 

По информации агентства, такую заявку подало Министерство государственного управления Новгородской области. Тем, кто желает побороться за должность, следует подать документы до 21 октября, заявили в пресс-службе портала для поиска работы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #работа #вакансии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...