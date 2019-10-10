Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам украинского президента, это не принесет положительный результат.

Зеленский в рамках пресс-конференции заявил, что после публикации стенограмм общение с российским лидером прекратится, а это может навредить процессу обмена пленными.

«Я не буду ничего опубликовывать, потому что я знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращения войны», — резюмировал президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к новым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, так как предыдущие переговоры дали положительные результаты. Также украинский президент отметил, что встреча с Путиным необходима, хотя пока ее нет в планах.