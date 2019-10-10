Концерн «Калашников» публикует видео экстремальных испытаний автомата АК-201. На кадрах показано, как специалисты проверяют работу автомата, воздействуя на него песком, грязью и пылью.

Кроме того, проведены испытания оружия на выносливость, из него отстреляли 12 магазинов патронов подряд. Автомат со своей задачей справился отлично.

Четыре года назад работы над «двухсотой серией» автоматов Калашникова возобновили после многолетнего перерыва. Разработкой оружия занимались специалисты объединения «Ижмаш». Публичная презентация «двухсотой серии» состоялась в мае 2018 года в Московской области, тогда представили серию из шести автоматов.