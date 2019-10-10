Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

 Памфилова обсудила с Путиным усиление взаимодействия ЦИК с полицией

Памфилова обсудила с Путиным усиление взаимодействия ЦИК с полицией
Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

 Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу

Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу
Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев

Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев

 Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по литературе сразу за два года

Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по литературе сразу за два года
ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

 Памфилова обсудила с Путиным усиление взаимодействия ЦИК с полицией

Памфилова обсудила с Путиным усиление взаимодействия ЦИК с полицией
Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

 Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу

Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу
Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев

Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев

 Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по литературе сразу за два года

Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по литературе сразу за два года
15:02   10 Октября 2019
Россия

Памфилова обсудила с Путиным усиление взаимодействия ЦИК с полицией

Памфилова обсудила с Путиным усиление взаимодействия ЦИК с полицией

Возглавляющая Центризбирком Элла Памфилова заявила, что обсуждала на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным усиление взаимодействия ЦИК с правоохранительными органами, в том числе по вопросу судимости членов избиркомов.

Встреча Памфиловой и Путина прошла вечером 9 октября и была поделена на открытое для СМИ заседание и разговор за закрытыми дверями.

«Я высказалась по поводу того, что не должны нарушители, в первую очередь те, кто организует разного рода фальсификации, уходить от ответственности. Когда нет неотвратимости наказания, то безнаказанность порождает новую волну нарушений…», — заявила Памфилова, цитируют РИА Новости.

Памфилова обсудила с Путиным усиление взаимодействия ЦИК с полицией

Памфилова добавила, что президент Путин с понимаем отнесся к этой проблеме и понадеялась на принятие определенных шагов, направленных на исправление ситуации.

Напомним, в конце сентября глава ЦИК намеревалась представить Кремлю на заседании рабочей группы подготовленные изменения в избирательном законодательстве РФ. Предложения касаются усовершенствования порядка сбора подписей для кандидатов, чтобы исключить мошеннические действия с использованием фальсифицированных голосов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #политика #цик #памфилова #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...