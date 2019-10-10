Памфилова обсудила с Путиным усиление взаимодействия ЦИК с полицией

Возглавляющая Центризбирком Элла Памфилова заявила, что обсуждала на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным усиление взаимодействия ЦИК с правоохранительными органами, в том числе по вопросу судимости членов избиркомов.

Встреча Памфиловой и Путина прошла вечером 9 октября и была поделена на открытое для СМИ заседание и разговор за закрытыми дверями.

«Я высказалась по поводу того, что не должны нарушители, в первую очередь те, кто организует разного рода фальсификации, уходить от ответственности. Когда нет неотвратимости наказания, то безнаказанность порождает новую волну нарушений…», — заявила Памфилова, цитируют РИА Новости.

Памфилова добавила, что президент Путин с понимаем отнесся к этой проблеме и понадеялась на принятие определенных шагов, направленных на исправление ситуации.

Напомним, в конце сентября глава ЦИК намеревалась представить Кремлю на заседании рабочей группы подготовленные изменения в избирательном законодательстве РФ. Предложения касаются усовершенствования порядка сбора подписей для кандидатов, чтобы исключить мошеннические действия с использованием фальсифицированных голосов.