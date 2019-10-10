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15:05   10 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев

Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если Евросоюз продолжит осуждать проводимую Анкарой военную операцию «Источник мира» в Сирии и называть ее «вторжением», он откроет выпустит через границу 3,6 миллиона беженцев.

С таким заявлением турецкий лидер выступил в четверг, его слова приводит телеканал NTV.

«Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое - мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам», - пригрозил он.

Также Эрдоган осудил позицию Египта, который ранее назвал незаконной любую военную активность Турции на сирийской территории. По словам Эрдогана, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, не вправе его критиковать, так как он сам «является убийцей демократии» в своем государстве.

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Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #сирия #турция #беженцы #весь мир #угрозы #критика #военная операция

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