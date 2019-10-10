Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если Евросоюз продолжит осуждать проводимую Анкарой военную операцию «Источник мира» в Сирии и называть ее «вторжением», он откроет выпустит через границу 3,6 миллиона беженцев.

С таким заявлением турецкий лидер выступил в четверг, его слова приводит телеканал NTV.

«Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое - мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам», - пригрозил он.

Также Эрдоган осудил позицию Египта, который ранее назвал незаконной любую военную активность Турции на сирийской территории. По словам Эрдогана, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, не вправе его критиковать, так как он сам «является убийцей демократии» в своем государстве.