Уволен отчим семилетней девочки из Ингушетии, над которой издевалась родная тетя

Уволен отчим семилетней девочки Аиши из Ингушетии, над которой издевалась родная тетя. Об этом сообщает «360» со ссылкой на правоохранителей.

Известно, что мужчина трудился в конвойной службе. После случившегося с девочкой в ведомстве провели проверку и уволили его. Именно будучи конвоиром он и познакомился с будущей женой, которая ранее была судима за причинение тяжкого вреда здоровью.

В июле 2019 года семилетняя Аиша попала в больницу с множественными переломами и гангреной руки. Часть правой руки врачи ампутировали. Выяснилось, что над девочкой издевалась ее родная тетя Макка Ганиева, которая воспитывала ее без документов об опеке. Женщина более полугода издевалась над ребенком, сейчас она находится под арестом.

В сентябре мать Аиши смогла встретиться с ней в больнице после ее госпитализации. Тогда женщина попросила органы опеки помочь ей вернуть девочку.