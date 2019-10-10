Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

 Памфилова обсудила с Путиным усиление взаимодействия ЦИК с полицией

Памфилова обсудила с Путиным усиление взаимодействия ЦИК с полицией
Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

 Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу

Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу
Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев

Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев

 Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по литературе сразу за два года

Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по литературе сразу за два года
ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

 Памфилова обсудила с Путиным усиление взаимодействия ЦИК с полицией

Памфилова обсудила с Путиным усиление взаимодействия ЦИК с полицией
Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Зеленский рассказал, почему не будет публиковать стенограмму переговоров с Путиным

 Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу

Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу
Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев

Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев

 Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по литературе сразу за два года

Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по литературе сразу за два года
15:05   10 Октября 2019
Россия

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

Федеральное агентство новостей опубликовало доказательства финансирования из-за рубежа так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», который был признан иностранным агентом по решению Минюста РФ. 

Ранее стало известно, что после проверки Главного управления Минюиста России ФБК был признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. 

По информации ФАН, фонд скандального блогера Алексея Навального спонсировала компания Star-Doors.Com, которую три года назад зарегистрировали во Флориде Юрий и Юлия Маслиховы. Отмечается, что компания занимается производством и установкой раздвижных дверей. 

Также в ходе проверки Минюст обнаружил, что ФБК спонсировал испанский бизнесмен Роберто Фабио. По данным RT, он может владеть двумя фирмами. Одна занимается продажей транспорта (Moto Auto Monda SL), а другая строительством (Fabrilad Contratas SL).

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

СМИ также выяснило, что фонду отправляли деньги спонсоры из Франции, Швеции, Белоруссии, Израиля, Чехии, Великобритании, Германии, США, Ирландии и арабских стран.

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

По мнению генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, США боятся, что против них будут найдены доказательства финансирования структуры Навального. Он не искчил, что именно поэтому в разгар массовых беспорядков перед выборами в Мосгордуму столичный офис ФБК посетил глава Бюро региональной безопасности Госдепа Стивен Секстон.

«Конечно, мы предполагаем, что США оплачивали какие-то акции, и сегодня они, конечно, очень серьезно заволновались. Потому что для них очень важно, чтобы не было доказательств американского финансирования беспорядков, которые могут всплыть в связи с возбуждением уголовного дела в отношении ФБК. Им важно, чтобы их уши не вылезли», — сказал Михайлов.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #политика #навальный #общество #фан #фбк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...