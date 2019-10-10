ФАН разоблачил иностранных спонсоров возглавляемого Навальным ФБК

Федеральное агентство новостей опубликовало доказательства финансирования из-за рубежа так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», который был признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

Ранее стало известно, что после проверки Главного управления Минюиста России ФБК был признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

По информации ФАН, фонд скандального блогера Алексея Навального спонсировала компания Star-Doors.Com, которую три года назад зарегистрировали во Флориде Юрий и Юлия Маслиховы. Отмечается, что компания занимается производством и установкой раздвижных дверей.

Также в ходе проверки Минюст обнаружил, что ФБК спонсировал испанский бизнесмен Роберто Фабио. По данным RT, он может владеть двумя фирмами. Одна занимается продажей транспорта (Moto Auto Monda SL), а другая строительством (Fabrilad Contratas SL).

СМИ также выяснило, что фонду отправляли деньги спонсоры из Франции, Швеции, Белоруссии, Израиля, Чехии, Великобритании, Германии, США, Ирландии и арабских стран.

По мнению генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, США боятся, что против них будут найдены доказательства финансирования структуры Навального. Он не искчил, что именно поэтому в разгар массовых беспорядков перед выборами в Мосгордуму столичный офис ФБК посетил глава Бюро региональной безопасности Госдепа Стивен Секстон.