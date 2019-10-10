Представитель ЛНР на переговорах в Минске советует Порошенко не давать советов по Донбассу

Дипломатический советник главы самопровозглашенной ЛНР, член Минской контактной группы Родион Мирошник заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко не вправе давать советы нынешнему руководству о том, как урегулировать ситуацию в Донбассе.

«Порошенко говорит: «Я предлагаю семь шагов». А он должен сидеть в СИЗО, а не давать советы», — заметил Мирошник на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что со стороны народных республик все готово к разведению сил. Однако этого не готовы сделать в Киеве.

«Жители Донецка и Луганска хотят нормальные условия для жизни. Мы не пытаемся ничего тормозить. Республики сегодня демонстрируют максимальную лояльность. Но есть вероятность, что до 15 октября никакого разведения не будет.», - считает Мирошник.

Спецпредставитель ЛНР в контактной группе добавил, что вопрос об особом статусе самопровозглашенных республик - это вопрос «символической реинтеграции».

«Естественно, что никто никуда не зайдёт», — констатировал Мирошник.

Развод сил в Донбассе должен был начаться 7 октября. Однако, он оказался сорван. Кроме того, украинская ультраправая группировка «Азов» (многие из ее участников — фигуранты уголовных дел в России), объявила о готовности занять позиции, которые оставят ВСУ. Националисты также пригрозили новым госпереворотом, если Киев будет выполнять «формулу Штайнмайера».