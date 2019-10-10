Медведев потребовал отменить комиссии за «банковский роуминг»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал банки отменить комиссию при переводе средств между регионами России. Об этом он заявил в ходе заседания кабмина в четверг, 10 октября.

Банковские комиссии при переводах между регионами недопустимы и должны быть устранены, передает слова премьера РИА Новости. Глава правительства подчеркнул, что этот вопрос касается практически любого россиянина.

«Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры. Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что банки часто пытаются заработать повышенное вознаграждение за обычные процедуры, не влекущие никакой финансовой нагрузки.

Ранее сообщалось, что российское правительство рассмотрит в четверг поправки о размере комиссии при внутрибанковском переводе денег со счета на счет между физлицами. Согласно инициативе размер комиссии не должен зависеть от открытия банковских счетов в разных отделениях кредитного учреждения.