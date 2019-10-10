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14:03   10 Октября 2019
Россия

Медведев потребовал отменить комиссии за «банковский роуминг»

Медведев потребовал отменить комиссии за «банковский роуминг»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал банки отменить комиссию при переводе средств между регионами России. Об этом он заявил в ходе заседания кабмина в четверг, 10 октября. 

Банковские комиссии при переводах между регионами недопустимы и должны быть устранены, передает слова премьера РИА Новости. Глава правительства подчеркнул, что этот вопрос касается практически любого россиянина. 

«Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры. Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — сказал он. 

Премьер-министр подчеркнул, что банки часто пытаются заработать повышенное вознаграждение за обычные процедуры, не влекущие никакой финансовой нагрузки. 

Ранее сообщалось, что российское правительство рассмотрит в четверг поправки о размере комиссии при внутрибанковском переводе денег со счета на счет между физлицами. Согласно инициативе размер комиссии не должен зависеть от открытия банковских счетов в разных отделениях кредитного учреждения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #банк #общество

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