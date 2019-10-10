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13:46   10 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Минобороны Турции отчиталось о захваченных в Сирии целях

Минобороны Турции отчиталось о захваченных в Сирии целях

Турецкая армия захватила цели, обозначенные в операции «Источник мира». Об этом 10 октября сообщает министерство обороны республики. 

Бойцы турецкой армии успешно справились с операцией «Источник мира», которая продолжалась всю ночь и проводилась как с воздуха, так и на суше, подчеркнули в оборонительном ведомстве Турции. 

«Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с планами», — говорится в сообщении турецкого ведомства.

При этом Анкара не уточнила, какие именно населенные пункты были захвачены. По информации СМИ, за минувшую ночь турецкая армия смогла захватить несколько деревень в окрестностях Рас-эль-Айна.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт операции «Источник мира», в рамках которой турецкой армии приказали зачистить приграничную территорию государства от курдов, чтобы разместить на ней в будущем беженцев. 

Федеральное агентство новостей в среду опубликовало видео обстрела по городу Рас эль-Айн турецкой армией.

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Автор: Софья Белоцерковская
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