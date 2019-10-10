Даша Навальная пожаловалась любовнице на отца-наркомана

Дочь блогера Алексея Навального – Даша – подтвердила, что ее отец употребляет кокаин. Об этом в четверг сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), которое продолжает публиковать переписку Даши Навальной с девушкой, с которой ее связывают интимные отношения.

Недавно скандального блогера заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Поводом для подозрений стало его странное поведение, характерное для людей с кокаиновой зависимостью, а именно потирание носа, «стеклянный взгляд», активная жестикуляция и многократно повторяющиеся движения, а также агрессия. При этом издание отмечает, что имеющиеся симптомы указывают на нерегулярность употребления Навальным наркотика. Об этом же говорится и в переписке его дочери с подругой.

В частности, 20 декабря девушка пишет, что родители не догадываются об употреблении ею наркотиков. При этом она отмечает, что, для них не секрет, что в семье и кроме нее есть люди, пристрастившиеся к запрещенным веществам. Из ее слов становится ясно, что речь идет об отце, на которого мать за это «не орет».

Спустя несколько дней, 25 декабря, Даша Навальная пишет своей наперснице, что отец пришел домой «под чем-то» и мать, заметив его состояние, устроила скандал.

Ранее Алексей Навальный дал журналистам повод заподозрить его в употреблении наркотиков в марте 2017 года в Волгограде – тогда подозрения были вызваны его сбивчивой речью, характерным «жеванием» челюстью и все тем же потиранием носа.