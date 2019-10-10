Многомиллионный проект по добыче солнечной энергии готовится в Замбии

Правительство Замбии объявило, что в ближайшее время начнет многомиллионный проект по выработке солнечной энергетики на западе страны, направленный на смягчение последствий энергетического дефицита. Об этом сообщает Lusaka Times.

Президент Эдгар Лунгу сообщил, что его администрация делает все возможное, чтобы снизить зависимость страны от гидроэнергетики за счет альтернативных источников энергии. Он отметил, что правительство пытается обеспечить увеличение инвестиций в альтернативные источники энергии.

Глава Замбии уточнил, что проекты по добыче солнечной энергии будут организованы по всей стране, чтобы не допустить продолжения дефицита электроэнергии. Лунгу отметил сокращение ресурсов, из-за которого ряд ранее анонсированных проектов так и не был завершен: теперь проекты перепроектировали с учетом имеющихся возможностей.

Напомним, ранее сообщалось, что около миллиона детей в Замбии не ходят в школу: они не могут получить образование из-за нехватки государственных школ и большого расстояния, разделяющего некоторые населенные пункты в стране с образовательными учреждениями.