Девять человек пострадали при взрыве на территории аэропорта в Австрии

Взрыв прогремел в четверг утром на предприятии по утилизации мусора в коммуне Хершинг в округе Линц в Верхней Австрии. Само предприятие расположено на территории аэропорта Линц-Хершинг.

В результате взрыва, произошедшего в одном из помещений мусороперерабатывающего предприятия, как сообщает местное издание Kronen Zeitung, пострадали девять человек, трое из которых получили тяжелые травмы.

В настоящий момент на предприятии никого не осталось. На месте взрыва работают сотрудники полиции, а также представители пожарной и спасательной служб. Два помещения, как отмечается, полностью разрушены взрывом и сейчас представители экстренных служб пытаются спасти хоть одно – последнее – помещение.

При этом подчеркивается, что инцидент на предприятии никак не отразился на работе аэропорта и на авиасообщении.