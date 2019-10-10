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13:18   10 Октября 2019
Россия

Сенатор Рязанский предложил поднять зарплаты врачам в регионах

Сенатор Рязанский предложил поднять зарплаты врачам в регионах

Председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский предложил для привлечения квалифицированных врачей-мигрантов в регионы рассмотреть вопрос повышения оплаты труда и ликвидации серых зарплат. Об этом парламентарий рассказал «Политике Сегодня».

«Вопрос заработной платы является ключевым для людей, которые обладают высокой квалификацией.  Для такой категории является порогом именно оплаты труда. Привлекая за МРОТ, работодатели платят квалифицированным кадрам серую зарплату», — объяснил сенатор.

Рязанский также сомневается, что иностранные врачи на сегодняшний день захотят работать в регионах России: поскольку пока нет соответствующей программы интеграции специалистов-мигрантов.

«Вряд ли захотят в силу зарплаты. Те врачи и кто захотел приехать... из ДНР И ЛНР, например, они уже приехали. Здесь можно говорить только о соответствующих условия для интеграции», — добавил политик.

Рязанский усомнился, что иностранные врачи захотят работать в российских регионах

По словам Рязанского, российский рынок труда всегда был отрыт для иностранных сотрудников. Согласно законодательству РФ, мигранты не могут работать только на муниципальной и государственной службе, в органах национальной безопасности, действуют некоторые ограничения также для военных моряков и летчиков, но большинство направлений, так как преподавание или медицина — ждут новые кадры.

Решить вопрос нехватки узких специалистов захотели решить в Минтруде и Минздраве. Приток иностранных докторов из числа бывших соотечественников, по мнению министерств, поможет восполнить кадровый голод в сфере здравоохранения, потенциал которой покрывает лишь 4% потребностей России.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #общество #медицина #здравоохранение #совет федерации #рязанский

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