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13:22   10 Октября 2019
Россия

Пушкина усомнилась, что штрафы для родителей заставят подростка бросить курить

Пушкина усомнилась, что штрафы для родителей заставят подростка бросить курить

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сомневается, что новые штрафы для родителей помогут в борьбе с курением подростков. В комментарии для «Политики Сегодня» депутат отметила, что нужно бороться с проблемой, а не «закручивать гайки».

«Самое простое, что можно придумать – это ввести очередные штрафы, санкции, увеличить срок наказания, продолжая все больше и больше «закручивать гайки», не пытаясь бороться с проблемами. Гораздо сложнее, объяснять, разговаривать и своим личным примером показывать детям, что можно делать, а чего лучше не пробовать вовсе. Я «за» уроки социальной гигиены и физического воспитания. Стране нужно здоровое будущее поколение, а очередные штрафы вряд ли помогут в борьбе с несовершеннолетними курильщиками», — отметила депутат.

Ранее стало известно, что на правительственной комиссии обсуждалась новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, в которой была бы прописана ответственность родителей за курящих подростков. Речь идет о предупреждении, денежном штрафе или административном аресте. Протокол заседания комиссии подписал глава МВД Владимир Колокольцев. Документ содержит поручение внести в Минюст предложения прописать административную ответственность родителей за курение  детей. 

Депутат Пушкина усомнилась, что штрафы для родителей заставят подростка бросить курить

Идею поддержал бывший глава Роспотребнадзора, ныне - депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В интервью радио Sputnik он заявил, что штрафы смогут помочь в борьбе с курением в стране, так как «от поведения в семье зависит 80% будущего человека». Но по мнению Онищенко, вряд ли инициатива будет реализована.

«Сейчас начнутся благородные завывания защитников прав человека, у которых зачастую детей нет. Они начнут говорить, что это решение – наступление на права человека», – сказал Онищенко.

Сегодня КоАП РФ предусматривает штрафы для родителей от 100 до 500 рублей за «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителя <...> несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите их прав и интересов», от 300 до 500 рублей — если ребенка найдут пьяным или распивающим спиртное либо употребляющим наркотики. Штраф в 2–3 тысячи грозит, если ребенка лишают права общаться с родственниками, не исполняется решение суда.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #общество #сигарета #пушкина

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