Пушкина усомнилась, что штрафы для родителей заставят подростка бросить курить

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сомневается, что новые штрафы для родителей помогут в борьбе с курением подростков. В комментарии для «Политики Сегодня» депутат отметила, что нужно бороться с проблемой, а не «закручивать гайки».

«Самое простое, что можно придумать – это ввести очередные штрафы, санкции, увеличить срок наказания, продолжая все больше и больше «закручивать гайки», не пытаясь бороться с проблемами. Гораздо сложнее, объяснять, разговаривать и своим личным примером показывать детям, что можно делать, а чего лучше не пробовать вовсе. Я «за» уроки социальной гигиены и физического воспитания. Стране нужно здоровое будущее поколение, а очередные штрафы вряд ли помогут в борьбе с несовершеннолетними курильщиками», — отметила депутат.

Ранее стало известно, что на правительственной комиссии обсуждалась новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, в которой была бы прописана ответственность родителей за курящих подростков. Речь идет о предупреждении, денежном штрафе или административном аресте. Протокол заседания комиссии подписал глава МВД Владимир Колокольцев. Документ содержит поручение внести в Минюст предложения прописать административную ответственность родителей за курение детей.

Идею поддержал бывший глава Роспотребнадзора, ныне - депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В интервью радио Sputnik он заявил, что штрафы смогут помочь в борьбе с курением в стране, так как «от поведения в семье зависит 80% будущего человека». Но по мнению Онищенко, вряд ли инициатива будет реализована.

«Сейчас начнутся благородные завывания защитников прав человека, у которых зачастую детей нет. Они начнут говорить, что это решение – наступление на права человека», – сказал Онищенко.

Сегодня КоАП РФ предусматривает штрафы для родителей от 100 до 500 рублей за «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителя <...> несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите их прав и интересов», от 300 до 500 рублей — если ребенка найдут пьяным или распивающим спиртное либо употребляющим наркотики. Штраф в 2–3 тысячи грозит, если ребенка лишают права общаться с родственниками, не исполняется решение суда.