Бежавший из Москвы Секстон оказался помощником Хиллари Клинтон по «цветным революциям»

Генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный рассказал, почему американского спецагента и специалиста по «цветным революциям» Стивена Секстона отправили в Россию перед выборами в стране.

Сотрудника спецслужб США Стивена Секстона уже более 15 лет направляют в посольства разных стран мира, где по странному совпадению происходят цветные революции. До назначения в Москву Секстон работал в Туркменистане, Афганистане, Сербии, Ираке, Южной Корее и Южном Судане, возглавляя в каждой из стран Бюро региональной безопасности (RSO) посольства США.

Генерал-майор ФСБ в отставке Малеваный сообщил в интервью Федеральному агентству новостей, что RSO фактически выполняет роль нелегального резидента ЦРУ. Ведомство контролирует выделяемые США средства по серым каналам, по сути отслеживая свое финансирование цветных революций в разных уголках мира.

«Вполне возможно, что его перебросили в РФ, потому что наша контрразведка высокопрофессиональна, а потому ей противопоставляют специалиста, имеющего успешные кейсы по проведению цветных революций и антиправительственных информационных войн в разных странах», — заявил Малеваный.

Напомним, госсекретарь США Хиллари Клинтон в 2010 году лично приезжала в Сербию, где встречалась с президентом Борисом Тадичем, после чего направилась в самопровозглашенную республику Косово для встречи с премьер-министром Хашимом Тачи, пообещав тому поддержку от США. Уже в 2011 году Клинтон отправляет в Сербию спецагента «по особым вопросам безопасности» Секстона — вероятно, в качестве обещанной «помощи».

Ранее сообщалось, что Секстон обучал «протестующих» перед несогласованными летними акциями в столице, как нужно себя вести и что делать во время задержания полицией. Более того, американец посещал штаб блогера Алексея Навального для консультаций его сотрудников, пока сам глава «Фонда борьбы с коррупцией» находился под очередным административным арестом.