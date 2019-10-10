Хаджимба принял отставку правительства Абхазии

Кабинет министров Абхазии ушел в отставку после того, как президент страны Рауль Хаджимба вступил в должность.

Церемония вступления в должность главы государства Рауля Хаджимбы состоялась накануне 9 октября. Согласно действующему законодательству, спустя день после инаугурации президент должен провести заседание Кабмина, в ходе которого члены правительства коллегиально примут решение о сложении своих полномочий.

«Кабмин слагает свои полномочия», - приводит РИА Новости слова премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы.

При этом отмечается, что президент Хаджимба подписал указ об отставке правительства. Теперь вплоть до формирования нового состава правительства, прежний премьер-министр и министры продолжат работать в статусе «исполняющих обязанности».