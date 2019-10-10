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12:56   10 Октября 2019
Весь мир

Ливийский генерал обвинил Турцию в захвате сирийских земель

Ливийский генерал обвинил Турцию в захвате сирийских земель

Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари расценил действия Анкары в рамках операции «Источник мира» как захват арабских земель. Такое заявление он сделал в четверг, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Турция объявила о старте военной операции «Источник мира», направленной против курдских вооруженных формирований в Сирии. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главная цель операции — зачистка территории от курдов и создание «зоны безопасности». 

Ахмед аль-Мисмари обвинил Анкару в захвате арабских земель. Генерал также подчеркнул, что Турция использует большое количество освобожденных из тюрьм террористов в своих целях. Так, она отправляет их в Ливию через порты и аэропорты Триполи, Зувары и Мисураты, чтобы они сражались на стороне Правительства национального согласия Ливии. Из-за этого будущее страны находится под большой угрозой, резюмировал он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #турция #политика #общество #весь мир

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