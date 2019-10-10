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Зеленский увидел результат после переговоров с Путиным и готов к новым

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12:25   10 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский увидел результат после переговоров с Путиным и готов к новым

Зеленский увидел результат после переговоров с Путиным и готов к новым

Украинский президент Владимир Зеленский готов продолжить прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу обмена заключенными, потому что увидел результат. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, транслируемой украинским телевидением.

«Прямые переговоры мои с президентом Российской Федерации по поводу возвращения наших людей и обмена, я готов на прямые такие переговоры. Я увидел, что был результат, я готов», — заявил Зеленский во время пресс-конференции.

Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский поговорили по телефону. После этого Россия и Украина обменялись заключенными в количестве 35 человек с одной и другой стороны. 33 российских гражданина прибыли днем 7 сентября из Киева в Москву, среди них были россиянин Евгений Мефедов и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Зеленский увидел результат после переговоров с Путиным и готов к новым

На Украину в числе прочих вернулся осужденный в РФ за подготовку терактов в Крыму Олег Сенцов, а также украинские моряки, арестованные за пересечение морских государственных границ РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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