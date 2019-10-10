Депутат Юмашева раскрыла подробности своего задержания в США

Депутат Государственной Думы Инга Юмашева рассказала подробности задержания при въезде в США на заседании комитета Госдумы по международным делам. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, когда Юмашева прибыла в Штаты, у нее забрали документы. Затем человек, который представился сотрудником ФБР, задавал ей непонятные и неприемлемые вопросы. Чуть позже он предложил депутату пообщаться в кафе в неформальной обстановке. Посольство РФ в США потребовало Госдеп объяснить причины произошедшего.

По словам Юмашевой, она взяла с собой полный набор документов и показала их сотрудникам таможенный и пограничной службы. Она подчеркнула, что по ее запросу на имя Вячеслава Володина ей был выдан зеленый паспорт.

«Я проинформировала, что у меня планируется эта поездка», — сказала она.

Она рассказала, что у нее с собой было также удостоверение и значок депутата Государственной Думы. По мнению Юмашевой, они не могли не знать, что она работает парламентарием.