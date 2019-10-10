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12:36   10 Октября 2019
Весь мир

Лидер Польской крестьянской партии призвал отменить экономические санкции против РФ

Лидер Польской крестьянской партии призвал отменить экономические санкции против РФ

Польский политик Владислав Косиняк-Камыш – лидер Польской крестьянской партии – считает, что страна должна отменить введенные против России экономические санкции, оставив при этом в силе санкции политические.

Свое мнение политик высказал в четверг в эфире телеканала TVN24. По словам Косиняка-Камыша, экономические ограничения в отношении России просто не работают, так как в Польшу по-прежнему прибывает российский уголь, и немцы договариваются с Москвой.

«Я не согласен на введение эмбарго на бумаге. Это не работает», - заявил он, добавив, что при помощи экономических санкций против России ситуацию в Донбассе изменить все равно не удалось, и от них никому не становиться лучше.

Другие страны, добавил политик, в отличие от Польши, легко налаживают контакты с Россией и ладят с Москвой.

Напомним, ранее французский депутат обратился к властям своей страны с призывом отменить антироссийские санкции. При этом немецкий политик Майк Моринг, глава партии «Христианско-демократический союз» в федеральной земле Тюрингия, рассказал о больших потерях, которые Германия несет из-за российских контрмер, введенных в ответ на санкции Евросоюза.

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Автор: Александр Люблинский
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