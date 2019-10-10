Мантуров обсудил с президентом Египта возобновление чартеров между странами

Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров в Каире обсудили возобновление чартерного авиасообщения между государствами.

Мантуров сообщил журналистам, что вопросы, связанные с безопасностью в египетских аэропортах, пока не сняты.

«И я очень рассчитываю, надеюсь, что если все ответы будут получены, будут, наверное, еще контрольные посещения [аэропортов Египта специалистами из РФ — ред.]. После этого будут приниматься решения [по возобновлению чартерных перелетов — ред.]», — сообщил Мантуров, цитирует ТАСС.

Также министр обсудил с египетским президентом вопрос поставки российской авиационной техники в Египет, а точнее — 12 самолетов SSJ-100. Но окончательное решение по поставкам самолетов будет принято после разрешения ситуации с чартерными рейсами.

Напомним, в июле меры по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом обсудили глава Росавиации Александр Нерадько и посол Египта Ихаб Наср, уделив пристальное внимание вопросам безопасности и выполнению египетской авиакомпанией EgyptAir Cargo регулярных грузовых рейсов в Россию.