Зеленский заявил о нежелании вмешиваться в выборы США

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не хочет и не будет вмешиваться в избирательный процесс в США. Об этом он заявил журналистам в четверг, 10 октября. Слова главы государства транслировали местные телеканалы.

«Я не хочу вмешиваться никаким образом в выборы независимой страны под названием США. И поэтому я не буду это делать», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что необходимо укреплять отношения Киева и Вашингтона. Глава украинского государства напомнил, что у него была часовая встреча с ключевыми людьми из администрации президента США Дональда Трампа и самим американским лидером. Он подчеркнул, что украинская сторона ожидает официального визита в Штаты.

«Со своей стороны мы работаем над тем, чтобы был визит в течение моей каденции, не знаю когда, президента США на Украину», — сказала глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, в которой оказался Зеленский из-за США, заявил, что его не интересует нынешнее положение украинского лидера.