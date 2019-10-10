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11:51   10 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский заявил о нежелании вмешиваться в выборы США

Зеленский заявил о нежелании вмешиваться в выборы США

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не хочет и не будет вмешиваться в избирательный процесс в США. Об этом он заявил журналистам в четверг, 10 октября. Слова главы государства транслировали местные телеканалы. 

«Я не хочу вмешиваться никаким образом в выборы независимой страны под названием США. И поэтому я не буду это делать», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что необходимо укреплять отношения Киева и Вашингтона. Глава украинского государства напомнил, что у него была часовая встреча с ключевыми людьми из администрации президента США Дональда Трампа и самим американским лидером. Он подчеркнул, что украинская сторона ожидает официального визита в Штаты. 

«Со своей стороны мы работаем над тем, чтобы был визит в течение моей каденции, не знаю когда, президента США на Украину», — сказала глава государства. 

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, в которой оказался Зеленский из-за США, заявил, что его не интересует нынешнее положение украинского лидера. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #общество #весь мир

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