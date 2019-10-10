Самый молодой депутат Госдумы сравнил Нобелевскую премию мира Тунберг с премией Обаме

В пятницу, 11 октября, Нобелевский комитет назовет лауреата премии мира за 2019 год. Весьма вероятно, что впервые ее вручат экологам. По крайней мере, таковы прогнозы журнала Time. Издание пишет, что самые большие шансы получить премию в размере 9 миллионов шведских крон (900 тысяч долларов США) — у 16-летней активистки из Швеции Греты Тунберг, которую на весь мир прославила ее эмоциональная речь на саммите по климату в ООН. Второй наиболее вероятный претендент — 89-летний бразилец Раони Метуктире, который на протяжении всей жизни в защищал тропический леса Амазонки.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя прогнозы Time в своем telegram-канале отметил, что тема экологии сегодня является модной.

«Оба (Тунберг и Метуктире) – активисты модной ныне экологической темы: первая про изменение климата, второй – леса Амазонии. Известна амбициозность Нобелевского комитета, который хочет влиять на мировую политику, стимулируя важные и актуальные процессы, так что экология выглядит самой «хайповой». Но посмотрим», — написал Лукьянов.

В определении экологической темы как «хайповой» с Лукьяновым готов поспорить глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Тема экологии точно не хайповая Это самая серьезная тема, которая сейчас есть в мировой повестке. Мне попалась статистика о том, что сегодня основная проблема, из-за которой люди хотят переехать, не поиск новой работы, а поиск более комфортной среды обитания. То есть вопросы экологии начинают доминировать над вопросами экономики для людей при определении места жительства. Это о многом говорит. Вопросы экологии сегодня касаются климата и глобальных изменений, в том числе — в геополитике. Формирование Парижского соглашения, которое ратифицировала Россия и из которого выходят США, говорит о диаметрально противоположных трендах в разных странах. Экология начинает влиять на геополитику», — сказал Бурматов в беседе с «Политикой Сегодня».

Нет ничего удивительного в том, что на экологической теме кто-то пытается заработать политические очки, подчеркнул глава профильного комитета Госдумы.

«Когда есть запрос в обществе, есть политики, которые стараются соответствовать этому тренду. Это нормально, если это укладывается в разумные рамки и ведет к тому, что мир становится более зеленым, более разнообразным», — считает Бурматов.

Но вот Грету Тунберг на приеме у короля Швеции в качестве лауреата депутат видеть не готов. По его мнению, пока у девушки не так много заслуг.

«Грета не является единственным активистом в мире. Есть другие люди, голоса которых слышны. Начиная от династии Кусто и заканчивая тем же Ди Каприо, который делает очень много для сохранения редких видов животных. Поэтому обязательно слышать и слушать надо всех» , — отметил Бурматов.

Если Тунберг все же получит премию мира, то это она станет самым молодым лауреатом в истории премии. Самый молодой депутат Госдумы РФ Василий Власов не видит в таком раскладе ничего ненормального. По его словам, в таком случае премия Грете может рассматриваться как аванс. А такие примеры уже были.

«У нас были случаи, когда премию давали с запалом на будущее. Например Бараку Обаме (президент США получил премию мира в 2009 году — прим.ред.) Ее имя знают многие, хотя к ее личности относятся по- разному , но Грета сумела обратить внимание взрослых на то, что у нас происходит в экологии. Она действительно один из кандидатов. А станет ли лауреатом, это зависит не от меня. Если Нобелевский комитет присудит ей премию, это будет еще одним подтверждением тому, что это интересная личность, с которой российской молодежи интересно было бы пообщаться», — сказал Власов «Политике Сегодня».

О том, что в России хотят пообщаться с Тунберг, Власов оповестил посольство Швеции. Дипломаты приглашение приняли и обещали передать юной активистке. Правда предупредили, что у девушки очень плотный график. А учитывая то, что Грета принципиально не летает самолетами, на передвижение по России уйдет много времени.

Помимо Тунберг и Метуктире на премию мира, по данным Time, претендуют: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед за подписание мирного соглашения с Эритреей, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, ставшей «символом сочувствия, неповиновения и силы» после терактов в мечетях Крайстчерча, международная группа «Репортеры без границ», выступившая против Саудовской Аравии после убийства обозревателя Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Стамбуле, агентство ООН по делам беженцев, которое уже получало премии мира в 1954 и 1984 годах. Впрочем, издание подчеркивает, что «Нобелевский комитет редко предсказуем».

По данным Нобелевского института, в этом году на премию претендует 301 кандидат. Из них 223 – частные лица и 78 – организации. Официальный список кандидатов засекречен.

В прошлом году престижную премию разделили между собой Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и Надя Мурад из Ирака за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия в войнах и вооружённых конфликтах.