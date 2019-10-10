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11:26   10 Октября 2019
Россия

Москалькова объяснила, почему обрадовалась возвращению Юлии Юзик в Россию

Москалькова объяснила, почему обрадовалась возвращению Юлии Юзик в Россию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что защита прав человека работает. Такими словами она прокомментировала возвращение на родину задержанной в Иране россиянки Юлии Юзик, сообщает 10 октября РИА Новости. 

Ранее стало известно, что власти Ирана отпустили россиянку. В четверг утром она вылетела в Москву из Ирана. Юзик не вышла к представителям СМИ, которые ждали россиянку в терминале Шереметьево. Однако по словам бывшего супруга Юзик Бориса Войцеховского, девушка «точно прилетела». 

«Нам остается всем радоваться, что это случилось и, значит, есть защита прав человека. Она работает уже на более высоком уровне — национальном и зарубежном уровне», — сказала Москалькова журналистам в четверг.

По словам представителя пресс-службы, ситуация с задержанием Юзик находилась под контролем Москальковой. Она также проводила совещание по этой теме внутри аппарата, уточнил источник. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #москалькова #общество

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