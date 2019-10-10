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Зеленский заявил о нежелании вмешиваться в выборы США

Зеленский заявил о нежелании вмешиваться в выборы США

 Зеленский заявил, что встреча с Путиным необходима

Зеленский заявил, что встреча с Путиным необходима
Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Шойгу в конце октября ожидают с визитом в КНДР

Шойгу в конце октября ожидают с визитом в КНДР
11:11   10 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский заявил, что встреча с Путиным необходима

Зеленский заявил, что встреча с Путиным необходима

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пока не планируется, но необходима для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщил украинский глава журналистам во время пресс-марафона 10 октября, пишут РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал журналистов дождаться информации о том, по чьей вине был сорван процесс зеркального отвода войск на востоке Украины.

Напомним, на 9 октября в Донбассе был запланирован синхронный отвод войск, разбор «фортов» и разминирование. Отвод войск был предусмотрен согласованной всеми сторонами конфликта «формулой Штайнмайера», предполагающей предоставление особого статуса Донецкой и Луганской Народным республикам в составе Украины после проведения голосования.

Зеленский заявил, что встреча с Путиным необходима

В начале октября главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что готовы продолжать минские переговоры, чтобы добиться полного самоуправления и самоопределения непризнанных Киевом республик, а также сообщили, что «никакого контроля над границей киевская власть не получит».

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Автор: Тимофей Булочкин
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