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11:46   10 Октября 2019
Россия

Космонавт Овчинин стал новым героем рубрики ФАН о патриотах

Космонавт Овчинин стал новым героем рубрики ФАН о патриотах

Российский космонавт-испытатель Алексей Овчинин, ре раз рисковавший жизнью в космосе и всегда в опасных ситуациях сохранявший стойкость и мужество, рассказал, что на полеты за пределы Земли его побуждает любовь с Родине и семь

Об Алексее Овчинине в четверг пишет Федеральное агентство новостей (ФАН) в своей рубрике «Образы российского патриотизма».

Как сообщается, Овчинин стремился в космос с 14 лет – именно в этом возрасте он начал заниматься в рыбинском аэроклубе и серьезно увлекся звездами. Закончив школу, он пошел учиться дальше и стал летчиком-инженером, закончив Барнаульское высшее авиационное училище.

До того, как Алексея в 2006 году зачислили в отряд космонавтов, он поработал летчиком-инструктором и командиром авиационного звена, но первый его полет в космос состоялся только в 2016 году.

Его второй полет в космос закончился едва начавшись, ракета-носитель не смогла доставить капсулу с космонавтами на МКС, но экипаж благополучно катапультировался и приземлился в Казахстане.

Космонавт Овчинин стал новым героем рубрики ФАН о патриотах

Третья экспедиция Алексей Овчинина в космос продлилась с 14 марта по 3 октября 2019 года. За это время космонавт выходил в открытый космос и провел более 50 научных экспериментов с роботом Федором.

Дома Алексея ждут жена и дочь. Интересно узнать, что свой третий пролет на МКС космонавт по просьбе маленькой дочки взял с собой ее любимую игрушку – плюшевую сову.

Алексей Овчинин считает важным на собственном примере вдохновлять подрастающее поколение, он поддерживает всероссийское детско-юношеское патриотическое движение «Юнармия» и при возможности передает юнармейцам привет с орбиты. Для него самого патриотизм является совершенно естественным явлением, поэтому Алексей полагает, что с чувством любви к Родине хорошо знаком каждый россиянин.

«Чувство патриотизма, думаю, должно быть у каждого россиянина, оно должно впитываться с молоком матери. Родина, семья, близкие оберегают наш тыл, стоят на страже наших интересов», - говорит космонавт.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #космонавт #патриот #овчинин

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