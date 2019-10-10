Российский аналог американской винтовки AR-15 впервые представили в столице

Аналог одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия AR-15 — российскую винтовку ORSIS-AR15J — презентовали в Москве на выставке Arms & Hunting 2019. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании ORSIS.

Отмечается, что впервые компания ORSIS впервые публично представила российски аналог американской винтовки на московской международной выставке охотничьего и спортивного оружия

«В ходе данного мероприятия будут раскрыты технические характеристики винтовки, а также результаты её испытаний», — передает агентство слова представителя компании.

За счет стволов производства ORSIS новая винтовка отличается повышенной точностью и ресурсом, и это ее главная особенность.

По информации СМИ, выставку можно посетить с 10 по 13 октября. Она проходит в Гостином Дворе.