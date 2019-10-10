Электромобилям в России могут разрешить пересекать границу без очереди

Владельцы электромобилей в России могут получить приоритетное право прохождения пограничных, таможенных процедур и погрузок на паромы — такое предложение решено направить Правительству 10 октября. Решение принято по итогам «круглого стола», организованного Комитетом Госдумы по транспорту, рассказал депутат Александр Васильев.

Васильев отметил, что сейчас автопарк электромобилей в стране довольно мал и в основном состоит из машин, которые не смогут проехать на одной «зарядке» более 120 километров.

«Существуют определённые ограничения по использованию электроавтомобилей. Поэтому важно, чтобы весь коэффициент полезного двигателя электромотора был направлен на движение, а не на обогрев салона во время стояния в пробках и очередях», — заявил парламентарий в интервью Парламентской газете.

Депутат уверен, что за электрическим видом транспорта стоит будущее, а потому уже сейчас необходимо принимать конкретные практические шаги по ускорению перехода с классических автомобилей на их более экологичные аналоги.

Кроме того, Васильев предложил разрешить электрокарам ездить по выделенным полосам для общественного транспорта и предусмотреть ответственность для водителей обычных машин, занимающих парковки для электрокаров — штраф в пять тысяч рублей и эвакуация машины. Он напомнил про европейский опыт: ЕС уделяет больше внимания экологически чистому транспорту, обеспечивая водителей «электрическими» АЗС и специальными парковочными местами.

«В России это пока невозможно, и они могут ждать до окончания «батарейки». Поэтому необходимо предоставить владельцам электромобилей приоритетное право прохождения пограничных и таможенных процедур, погрузки на паромы», — заключил депутат.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил о разработке экологической стратегии, рассчитанной на период до 2050 года.