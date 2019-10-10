Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Электромобилям в России могут разрешить пересекать границу без очереди

Электромобилям в России могут разрешить пересекать границу без очереди

 Кабмин игнорирует просьбы о поддержке армии, заявили в Госдуме

Кабмин игнорирует просьбы о поддержке армии, заявили в Госдуме

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

 Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit

Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit
Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Шойгу в конце октября ожидают с визитом в КНДР

Шойгу в конце октября ожидают с визитом в КНДР
Электромобилям в России могут разрешить пересекать границу без очереди

Электромобилям в России могут разрешить пересекать границу без очереди

 Кабмин игнорирует просьбы о поддержке армии, заявили в Госдуме

Кабмин игнорирует просьбы о поддержке армии, заявили в Госдуме

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

 Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit

Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit
Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Шойгу в конце октября ожидают с визитом в КНДР

Шойгу в конце октября ожидают с визитом в КНДР
10:31   10 Октября 2019
Россия

Электромобилям в России могут разрешить пересекать границу без очереди

Электромобилям в России могут разрешить пересекать границу без очереди

Владельцы электромобилей в России могут получить приоритетное право прохождения пограничных, таможенных процедур и погрузок на паромы — такое предложение решено направить Правительству 10 октября. Решение принято по итогам «круглого стола», организованного Комитетом Госдумы по транспорту, рассказал депутат Александр Васильев.

Васильев отметил, что сейчас автопарк электромобилей в стране довольно мал и в основном состоит из машин, которые не смогут проехать на одной «зарядке» более 120 километров.

«Существуют определённые ограничения по использованию электроавтомобилей. Поэтому важно, чтобы весь коэффициент полезного двигателя электромотора был направлен на движение, а не на обогрев салона во время стояния в пробках и очередях», — заявил парламентарий в интервью Парламентской газете.

Электромобилям в России могут разрешить пересекать границу без очереди

Депутат уверен, что за электрическим видом транспорта стоит будущее, а потому уже сейчас необходимо принимать конкретные практические шаги по ускорению перехода с классических автомобилей на их более экологичные аналоги.

Кроме того, Васильев предложил разрешить электрокарам ездить по выделенным полосам для общественного транспорта и предусмотреть ответственность для водителей обычных машин, занимающих парковки для электрокаров — штраф в пять тысяч рублей и эвакуация машины. Он напомнил про европейский опыт: ЕС уделяет больше внимания экологически чистому транспорту, обеспечивая водителей «электрическими» АЗС и специальными парковочными местами.

«В России это пока невозможно, и они могут ждать до окончания «батарейки». Поэтому необходимо предоставить владельцам электромобилей приоритетное право прохождения пограничных и таможенных процедур, погрузки на паромы», — заключил депутат.

Электромобилям в России могут разрешить пересекать границу без очереди

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил о разработке экологической стратегии, рассчитанной на период до 2050 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #госдума #политика #новости #общество #экология #электроавтомобиль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...