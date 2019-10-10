Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Сириец из города Ибта, расположенного в провинции Даръа, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о жизни простых людей в период оккупации региона террористами. СМИ опубликовало статью в четверг, 10 октября.

По словам собеседника агентства, в городе была плачевная обстановка. Но за счет сирийского командования и помощи русских друзей удалось изгнать из города «эту нечисть» (террористов — ред).

Он также рассказал корреспонденту ФАН о трудностях, которые возникли после изгнания боевиков. По его словам, главная проблема связана с жильем. После освобождения районов сирийское правительство начало восстанавливать дома.

«В первую очередь ремонтируется разрушенная террористами инфраструктура», — сказал местный житель.

Сириец выразил надежду, что скоро все наладится. Он также поделился мнением об отношениях РФ и Сирии, отметив, что рад сотрудничеству командования Москвы и Дамаска.

Летом прошлого года сирийскую провинцию Даръа освободили правительственные войска САР совместно с силами российской авиации. Кроме Даръа, от террористов также удалось зачистить провинции Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.