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10:26   10 Октября 2019
Весь мир

Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Сириец из города Ибта, расположенного в провинции Даръа, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о жизни простых людей в период оккупации региона террористами. СМИ опубликовало статью в четверг, 10 октября. 

По словам собеседника агентства, в городе была плачевная обстановка. Но за счет сирийского командования и помощи русских друзей удалось изгнать из города «эту нечисть» (террористов — ред). 

Он также рассказал корреспонденту ФАН о трудностях, которые возникли после изгнания боевиков. По его словам, главная проблема связана с жильем. После освобождения районов сирийское правительство начало восстанавливать дома. 

«В первую очередь ремонтируется разрушенная террористами инфраструктура», — сказал местный житель.

Сириец выразил надежду, что скоро все наладится. Он также поделился мнением об отношениях РФ и Сирии, отметив, что рад сотрудничеству командования Москвы и Дамаска. 

Летом прошлого года сирийскую провинцию Даръа освободили правительственные войска САР совместно с силами российской авиации. Кроме Даръа, от террористов также удалось зачистить провинции Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество #весь мир

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