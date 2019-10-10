Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге был временно закрыт в связи с тем, что утром в четверг там совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12.

Об инциденте сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в региональной авиаотрсли:

«Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово из-за повреждения шасси».

В то же время, в пресс-службе компании «Уральские авиалинии» сообщили, что воздушная гавань будет закрыта до 11.30 по московскому времени. Там же уточнили, что в связи с закрытием аэропорта будут задержано отправление рейсов из Екатеринбурга в Москву, и Ереван, а прибывающий в Кольцово рейс из Сочи будет перенаправлен для посадки в другой аэропорт.

Аэропорт Кольцово, со своей стороны, подтвердил нештатную посадку военного самолета, сообщив агентству ТАСС:

«В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно не является пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию».

По предварительной информации экстренных служб региона, на борту Ан-12 находились более десяти человек, никто из них не пострадал.