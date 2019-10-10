Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мантуров обсудил с президентом Египта возобновление чартеров между странами

Мантуров обсудил с президентом Египта возобновление чартеров между странами

 Космонавт Овчинин стал новым героем рубрики ФАН о патриотах

Космонавт Овчинин стал новым героем рубрики ФАН о патриотах
Зеленский заявил о нежелании вмешиваться в выборы США

Зеленский заявил о нежелании вмешиваться в выборы США

 Зеленский заявил, что встреча с Путиным необходима

Зеленский заявил, что встреча с Путиным необходима
Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Шойгу в конце октября ожидают с визитом в КНДР

Шойгу в конце октября ожидают с визитом в КНДР
Мантуров обсудил с президентом Египта возобновление чартеров между странами

Мантуров обсудил с президентом Египта возобновление чартеров между странами

 Космонавт Овчинин стал новым героем рубрики ФАН о патриотах

Космонавт Овчинин стал новым героем рубрики ФАН о патриотах
Зеленский заявил о нежелании вмешиваться в выборы США

Зеленский заявил о нежелании вмешиваться в выборы США

 Зеленский заявил, что встреча с Путиным необходима

Зеленский заявил, что встреча с Путиным необходима
Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Сириец из провинции Даръа рассказал о трудностях после изгнания боевиков

Шойгу в конце октября ожидают с визитом в КНДР

Шойгу в конце октября ожидают с визитом в КНДР
10:46   10 Октября 2019
Россия

Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге был временно закрыт в связи с тем, что утром в четверг там совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12.

Об инциденте сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в региональной авиаотрсли:

«Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово из-за повреждения шасси».

В то же время, в пресс-службе компании «Уральские авиалинии» сообщили, что воздушная гавань будет закрыта до 11.30 по московскому времени. Там же уточнили, что в связи с закрытием аэропорта будут задержано отправление рейсов из Екатеринбурга в Москву, и Ереван, а прибывающий в Кольцово рейс из Сочи будет перенаправлен для посадки в другой аэропорт.

Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

Аэропорт Кольцово, со своей стороны, подтвердил нештатную посадку военного самолета, сообщив агентству ТАСС:

«В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно не является пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию».

По предварительной информации экстренных служб региона, на борту Ан-12 находились более десяти человек, никто из них не пострадал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#екатеринбург #россия #происшествия #чп #аварийная посадка #кольцово #военный самолет #ан-12

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...