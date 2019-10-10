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9:59   10 Октября 2019
Россия

Кабмин игнорирует просьбы о поддержке армии, заявили в Госдуме

Кабмин игнорирует просьбы о поддержке армии, заявили в Госдуме

Правительство игнорирует рекомендации Комитета Госдумы по обороне по вопросам армейских потребностей. Об этом заявили в четверг члены самого комитета, сообщает РИА Новости. 

Заключение к первому чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» было опубликовано на сайте нижней палаты 10 октября. 

Документ подписал глава комитета Владимир Шаманов. В нем сказано, что правительство игнорирует просьбы депутатов о повышении зарплат гражданскому персоналу воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти. 

В документе также говорится, что из-за такой ситуации может вырасти очередь на жилье для военных. 

Кроме этого, депутаты требовали сбалансировать уровень заплат работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией, а также нивелировать гарантии, которые связаны с оплатой труда в районах с неблагоприятным климатом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #армия #политика #общество

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