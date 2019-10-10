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9:36   10 Октября 2019
Россия

Почти 50% россиян отказались от отпуска ради экономии денег

Почти 50% россиян отказались от отпуска ради экономии денег

Аналитический центр НАФИ провел опрос россиян и выяснил, на чем жители России стараются экономить. Результаты исследования в четверг опубликовал ТАСС.

Так, 46% опрошенных россиян старались из-за нехватки денег сэкономить на отпуске. Также выяснилось, что почти 30% респондентов стараются экономить на походах в кино и театр. 

«Еще 27% экономят на лечении и здоровье. При этом доля тех, кто экономит на медицине, выросла с 2015 года на 5%, — сказано в исследовании. 

Каждый четвертый опрошенный намерен отказаться от поездок к друзьям и родне, а каждый пятый экономит на покупке необходимой одежды или обуви. Еще 18% опрошенных не станут тратиться на действительно необходимые для семьи предметы домашнего обихода. 

Согласно результатам исследования выросло число россиян, готовых экономить на образовании не только для себя, но и своих детей. Если в 2015 году об этом говорили 6% опрошенных, то сейчас — 10% россиян. 

Социологи аналитического центра проводили опрос в августе текущего года. Были опрошены 1,6 тысяч совершеннолетних респондентов в 52 регионах страны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #общество

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