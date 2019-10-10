Шойгу в конце октября ожидают с визитом в КНДР

Главу Минобороны России Сергея Шойгу ждут с визитом в Корейской народной демократической республике в конце текущего месяца.

Об этом в четверг, ссылаясь на неназванные источники, сообщил японский телеканал NHK.

По данным телеканала, во время визита Шойгу в Северную Корею, который может быть совмещен с его поездкой в Китай, глава Минобороны России проведет переговоры с министром Народных вооруженных сил КНДР Хван Чхолем.

При этом отмечается, что визит ожидается на фоне участившихся в последнее время российско-северокорейских контактов после проведенной в апреле 2019 года встречи президента РФ Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.