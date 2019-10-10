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9:04   10 Октября 2019
Россия

Эксперт развенчал миф о пользе чая с малиной во время простуды

Эксперт развенчал миф о пользе чая с малиной во время простуды

Чай с малиновым вареньем, марлевые повязки и резкое закаливание не способны защитить человека от гриппа и простуды, заявил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет в четверт ТАСС.

Эксперт напомнил, что под действием высокой температуры витамин С в составе малины распадается. Поэтому заваривать чай с ягодой, чтобы вылечиться, бесполезно. 

«Малину, как источник витаминов лучше употреблять в свежем или в сушеном виде», — сказал собеседник агентства.

Он также опроверг пользу от постоянной ходьбы в марлевой повязке для защиты от простуды. Специалист отметил, что маска полезна в течение трех часов. Сначала она задерживает мокроту, а затем сама становится источником инфекции, поэтому ее нужно менять. Тяжельников подчеркнул, что надевать повязку можно только в местах, где есть заболевшие, например, в поликлинике. 

Также от простуды не защитит жирный крем и осколиновая мазь, нанесенные на нос. Закапывание в нос сока чеснока - тоже малоэффективно, а еще можно получить ожог слизистой. Еще один бесполезный способ — это резкое закаливание, которое может привести к заболеваниям. 

Лучшим методом защиты от гриппа и простуды остаются ежегодные прививки, считает эксперт. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #грипп #простуда

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