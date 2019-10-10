Сейсмологи сообщили о землетрясении в Иркутске

Жители Иркутска ощутили толчок из-за землетрясения силой четыре балла 10 октября в 12.11 (7.11 по мск). Об этом сообщают специалисты Байкальского филиала ФИЦ Единой географической службы Российской академии наук.

«Иркутск, Луговое, Мельничная Падь, Бозой — четыре балла», — написано на сайте.

Землетрясение силой четыре балла зафиксировано в Иркутске в четверг, сказано на сайте Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН. По информации ведомства, из-за происшествия никто не пострадал. Разрушений также нет.