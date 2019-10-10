Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт развенчал миф о пользе чая с малиной во время простуды

Эксперт развенчал миф о пользе чая с малиной во время простуды

Сейсмологи сообщили о землетрясении в Иркутске

Сейсмологи сообщили о землетрясении в Иркутске

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

 Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit

Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit
Министерство энергетики США прогнозирует падение стоимости нефти в следующем году

Министерство энергетики США прогнозирует падение стоимости нефти в следующем году

 США могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei

США могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei
Эксперт развенчал миф о пользе чая с малиной во время простуды

Эксперт развенчал миф о пользе чая с малиной во время простуды

Сейсмологи сообщили о землетрясении в Иркутске

Сейсмологи сообщили о землетрясении в Иркутске

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

 Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit

Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit
Министерство энергетики США прогнозирует падение стоимости нефти в следующем году

Министерство энергетики США прогнозирует падение стоимости нефти в следующем году

 США могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei

США могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei
8:36   10 Октября 2019
Россия

Сейсмологи сообщили о землетрясении в Иркутске

Сейсмологи сообщили о землетрясении в Иркутске

Жители Иркутска ощутили толчок из-за землетрясения силой четыре балла 10 октября в 12.11 (7.11 по мск). Об этом сообщают специалисты Байкальского филиала ФИЦ Единой географической службы Российской академии наук. 

«Иркутск, Луговое, Мельничная Падь, Бозой — четыре балла», — написано на сайте. 

Землетрясение силой четыре балла зафиксировано в Иркутске в четверг, сказано на сайте Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН. По информации ведомства, из-за происшествия никто не пострадал. Разрушений также нет. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #иркутск #общество #землетрясение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...