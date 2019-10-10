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8:24   10 Октября 2019
Россия

Облачная погода с дождями ожидается сегодня в Москве

Облачная погода с дождями ожидается сегодня в Москве

Облачная погода с дождями и температурой воздуха не выше 11 градусов тепла ожидает москвичей в четверг. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Позднякова отметила, что сегодня в Москве облачная погода, временами дождь. Дождь начнется где-то после 12 часов. 

«Температура воздуха в Москве составит плюс 9–11 градусов тепла, по области — плюс 6–11», — сказала она. 

По словам синоптика, накануне в столице выпало около четырех миллиметров осадков. При этом в четверт ожидается более четырех миллиметров. Она также добавила, что атмосферное давление в столице останется ниже нормы — 744 миллиметра ртутного столба. Скорость юго-западного ветра составит три-восемь метров в секунду. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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