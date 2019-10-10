Министерство энергетики США прогнозирует падение стоимости нефти в следующем году

Стоимость нефти в краткосрочном периоде может упасть. Об этом свидетельствуют данные прогноза министерства энергетики США.

В опубликованном американском ведомстве документе говорится, что стоимость барреля нефти североморской марки Brent будет сохраняться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала 2020 года она упадет до 57 долларов. Министерство энергетики США объясняет данное снижение ростом мировых запасов черного золота.

Также в прогнозе ведомства указывается, что снижение цен в дальнейшем сменится ростом стоимости барреля до 62 долларов за баррель. Таким образом, средняя прогнозируемая цена в следующем году составляет около 60 долларов.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что считает в среднесрочной перспективе справедливой цену за бочку нефти на уровне пятидесяти долларов. При этом он отметил, что про цену по 100 долларов «давно все забыли».