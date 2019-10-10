Летчики ВВО уничтожили самолеты «противника» над Японским морем

Летчики Восточного военного округа на учениях сбили самолет условного противника над акваторией Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Отмечается, что в учениях были задействованы экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, бомбардировщиков Су-34, а также многофункциональных самолетов Су-35С.

В сообщении говорится, что боевые стрельбы проводились по специальным светящимся авиабомбам, которые были сброшены с высоты более девяти тысяч метров экипажами истребителей Су-30СМ.

Подчеркивается, что во время практических пусков управляемых ракет класса "воздух-воздух" летчики усовершенствовали свои навыки полета, как в одиночку, так и в паре.

Экипажи совершали воздушные маневры, уходя от ответного огня условного противника. Все было выполнено более тридцати полетов над акваторией Японского моря.