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7:29   10 Октября 2019
Россия

Летчики ВВО уничтожили самолеты «противника» над Японским морем

Летчики ВВО уничтожили самолеты «противника» над Японским морем

Летчики Восточного военного округа на учениях сбили самолет условного противника над акваторией Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Отмечается, что в учениях были задействованы экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, бомбардировщиков Су-34, а также многофункциональных самолетов Су-35С.

В сообщении говорится, что боевые стрельбы проводились по специальным светящимся авиабомбам, которые были сброшены с высоты более девяти тысяч метров экипажами истребителей Су-30СМ.

Подчеркивается, что во время практических пусков управляемых ракет класса "воздух-воздух" летчики усовершенствовали свои навыки полета, как в одиночку, так и в паре.

Экипажи совершали воздушные маневры, уходя от ответного огня условного противника. Все было выполнено более тридцати полетов над акваторией Японского моря.

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Автор: Олег Королев
#вво #военные учения #су-35с

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