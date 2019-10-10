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6:46   10 Октября 2019
Весь мир

США могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei

США могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei

США могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с китайской компаний Huawei, которая около шести месяцев находится в черном списке по обвинению в связях с разведкой с Китая. Об этом сообщает New York Times.

Газета, ссылаясь на источники, пишет, что на встрече, прошедшей на прошлой неделе, Трамп дал «зеленый свет» для утверждения лицензий, которые позволят нескольким избранным компаниям из США обойти запрет.

По информации NYT,  речь идет о разрешении поставлять «нечувствительные товары». В частности, данная мера коснется те товары, которые не подпадают под определение материалов двойного назначения или технологий, и не подпадают под ущерб нацбезопасности США.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список после того, как Белый дом обвинил китайскую компанию в сотрудничестве с разведкой КНР и военными, а также возможной слежке за клиентами.

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Автор: Олег Королев
#huawei

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